Kartal'da avukatlık bürosunda silahlı saldırı : 2 ölü, 3 yaralı (2)
KARTAL'da avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
İstanbul DHA - KARTAL'da avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kartal'da avukatlık bürosuna anlaşma için gelen kişilerden biri, silahını çıkararak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı