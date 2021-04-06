Kartal'da avukatlık bürosunda silahlı saldırı : 2 ölü, 3 yaralı (2)
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Kartal'da avukatlık bürosunda silahlı saldırı : 2 ölü, 3 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kartal'da avukatlık bürosunda silahlı saldırı : 2 ölü, 3 yaralı (2)

KARTAL'da avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İstanbul DHA - KARTAL'da avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kartal'da avukatlık bürosuna anlaşma için gelen kişilerden biri, silahını çıkararak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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