Kartal'da avukatlık bürosunda silahlı saldırı : 2 ölü, 3 yaralı (2)

KARTAL'da avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İstanbul DHA - KARTAL'da avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kartal'da avukatlık bürosuna anlaşma için gelen kişilerden biri, silahını çıkararak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı