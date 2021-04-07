KARTAL'DA AVUKATLIK BÜROSUNDA 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1
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KARTAL'DA AVUKATLIK BÜROSUNDA 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı
Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı

KARTAL'da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kartal'da dün avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren şüpheli Ahmet Salih Bilginer Yalova'da yakalanmıştı. Şüpheli Ahmet Salih Bilginer, İstanbul'a getirildi. Bilginer, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alındı. Sorgu işlemleri tamamlanan Bilginer, Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

KARTAL'DA AVUKATLIK BÜROSUNDA 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1
KARTAL'DA AVUKATLIK BÜROSUNDA 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1
KARTAL'DA AVUKATLIK BÜROSUNDA 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1
KARTAL'DA AVUKATLIK BÜROSUNDA 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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