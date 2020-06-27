KARTAL'DA AVUKATA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Kartal'da avukatın uğradığı silahlı saldırı kameraya yansıdıSaldırı Kartal'da geçtiğimiz salı günü meydana geldi.
27.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:01
Kartal'da avukatın uğradığı silahlı saldırı kameraya yansıdı
Saldırı Kartal'da geçtiğimiz salı günü meydana geldi. Avukat İsmail Aydın marketten dönerken evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Bir araçtan inen maskeli ve kapüşonlu saldırgan Aydın'ı bacağından vurdu. Avukat Aydın yere yığılırken saldırgan geldiği araca binerek uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası Avukat İsmail Aydın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı arıyor.
Kaynak: DHA