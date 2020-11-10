Son dakika haberi... Kartal'da atık kağıtların toplandığı depoda yangın
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Son dakika haberi... Kartal'da atık kağıtların toplandığı depoda yangın

10.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:10
Son dakika haberi... Kartal'da atık kağıtların toplandığı depoda yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA KARTAL'da atık malzemelerin toplandığı depoda çıkan yangında iki çöp kamyonu yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA  KARTAL'da atık malzemelerin toplandığı depoda çıkan yangında iki çöp kamyonu yanarak kullanılmaz hale geldi. 

Yunus Mahallesi Karaca Sokak'ta atık kağıtların toplandığı depoda saat 06.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek atık deposunu tamamen sardı. Çevredeki binalarda oturan vatandaşlar panikle dışarıya çıktı.  İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Kartal, Pendik, Tuzla, Kadıköy, Maltepe ve Sultanbeyli ilçelerindeki itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında içeride belediye ait yaklaşık 6 çöp kamyonu iş makineleriyle olay yerinden çekilirken iki çöp kamyonu yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangını iki saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.  

 


Son dakika haberi... Kartal'da atık kağıtların toplandığı depoda yangın
Son dakika haberi... Kartal'da atık kağıtların toplandığı depoda yangın
Son dakika haberi... Kartal'da atık kağıtların toplandığı depoda yangın
Son dakika haberi... Kartal'da atık kağıtların toplandığı depoda yangın
Son dakika haberi... Kartal'da atık kağıtların toplandığı depoda yangın
Son dakika haberi... Kartal'da atık kağıtların toplandığı depoda yangın
Son dakika haberi... Kartal'da atık kağıtların toplandığı depoda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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