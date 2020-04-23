Kartal'da Atatürk anıtına çelenk koyma törenine sınırlı katılım
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Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Kartal, Yerel, Haber

Kartal'da Atatürk anıtına çelenk koyma törenine sınırlı katılım

Kartal'da Atatürk anıtına çelenk koyma törenine sınırlı katılım Kartal'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100 yıl. kutlamaları kapsamında, ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni gerçekleştirildi.

23.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:48
Kartal'da Atatürk anıtına çelenk koyma törenine sınırlı katılım

Kartal'da Atatürk anıtına çelenk koyma törenine sınırlı katılım

İSTANBUL - Kartal'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100 yıl. kutlamaları kapsamında, ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. COVİD-19 pandemesi ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle çelenk koyma törenine katılım sınırlandırıldı.

Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz ve Cumhuriyet Halk PartisiKartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kartal İlçe Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

"23 Nisan coşkusunu kalbimizde hissediyoruz"

Başkan Gökhan Yüksel, korona virüsüne rağmen 23 Nisan coşkusunun kalplerde hissedildiğini vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm silah arkadaşlarının fedakarlıklarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağından kaynaklanan nedenlerden dolayı çelenk koyma törenlerimize katılım sınırlandırıldı. Fakat her şeye rağmen 23 Nisan coşkusunu kalbimizde hissediyoruz. İnanıyoruz ki, tıpkı 100 sene önce olduğu gibi bu zor günleri de beraber aşacağız. Bir kez daha, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını sevgi ve saygıyla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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