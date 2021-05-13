Kartal'da 100 yıllık ağaç, iş yerinin çatısına devrildi
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Kartal'da 100 yıllık ağaç, iş yerinin çatısına devrildi

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da 100 yıllık ağaç, iş yerinin çatısına devrildi Kartal'da 100 yıllık ağaç bir iş yerinin çatısına devrildi.

Kartal'da 100 yıllık ağaç, iş yerinin çatısına devrildi

İSTANBUL - Kartal'da 100 yıllık ağaç bir iş yerinin çatısına devrildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle cadde üzerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, olay yerine gelen ekipler uzun süren çalışmalar sonrası asırlık ağacı devrildiği yerden kaldırdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal Ankara Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı içerisinde bulunan ve 100 yıllık olduğu belirtilen ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle bir işyerinin çatısına devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler uzun süren çalışmalar sonrası asırlık ağacı devrildiği yerden kaldırdı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çarşının boş olması olası bir faciayı önlerken, iş yerinin çatısında maddi hasar oluştu.

"Sesi duyunca dışarı çıktık"

Ağacın devrildiği esnada olay yerinde bulunan çevre esnafı Oğuzcan Saraç, "100 yıllık olduğu söylenen bir ağaçtı. Neredeyse bu çarşı daha ortada yokken o vardı. Kökünden devrildi. Biz de ağacın devrilmesiyle birlikte oluşan sesi duyarak dışarı çıktık. Neyse ki yaralı yok" diye konuştu.

Kartal'da 100 yıllık ağaç, iş yerinin çatısına devrildi
Kartal'da 100 yıllık ağaç, iş yerinin çatısına devrildi
Kartal'da 100 yıllık ağaç, iş yerinin çatısına devrildi
Kartal'da 100 yıllık ağaç, iş yerinin çatısına devrildi
Kartal'da 100 yıllık ağaç, iş yerinin çatısına devrildi
Kartal'da 100 yıllık ağaç, iş yerinin çatısına devrildi
Kartal'da 100 yıllık ağaç, iş yerinin çatısına devrildi
Kartal'da 100 yıllık ağaç, iş yerinin çatısına devrildi
Kartal'da 100 yıllık ağaç, iş yerinin çatısına devrildi
Kartal'da 100 yıllık ağaç, iş yerinin çatısına devrildi
Kartal'da 100 yıllık ağaç, iş yerinin çatısına devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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