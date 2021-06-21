KARTAL'DA AŞIRI HIZLI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ CADDEYİ BİRBİRİNE KATTI

KARTAL'DA AŞIRI HIZLI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ CADDEYİ BİRBİRİNE KATTIHaber-Kamera: Mustafa ESEN İSTANBUL DHA Kartal'da caddede aşırı hızla ilerleyen otomobil, karşıdan gelen otomobille park halindeki araçlara çarptı.

KARTAL'DA AŞIRI HIZLI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ CADDEYİ BİRBİRİNE KATTI

Haber-Kamera: Mustafa ESEN İSTANBUL DHA Kartal'da caddede aşırı hızla ilerleyen otomobil, karşıdan gelen otomobille park halindeki araçlara çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobildeki 3 kişi, o sırada mahallede bulunan polis ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçen çarşamba Topselvi Mahallesi'nde yaşandı. Caddede hızla giden otomobilin sürücüsü, karşısına bir anda çıkan otomobile çarpmamak için frene bastı. Otomobil, karşısına çıkan otomobille park halindeki 2 araca çarparak, durabildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobildeki 3 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekilerin yardımına koştuğu 3 kişi, o sırada mahallede bulunan sivil giyimli polis memurları tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kazada otomobili hasar gören Onur Işık, "Caddeden gelen araç, park halindeki araçlara vurdu. Üç tane araca çarptılar. Polis buradan aldı arkadaşları, hastaneye gittiler" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı