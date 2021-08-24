Kartal'da aşırı hızlı giden otomobil takla attı: 1 yaralı

Kartal'da aşırı hızlı otomobil takla attı, otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kartal'da aşırı hızlı otomobil takla attı, otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Otomobilin takla attığı kaza havadan görüntülendi.

Kaza, Kartal'da TEM bağlantı yolunda saat 11.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya Kartal istikametine aşırı hızla giden 34 VGF 71 plakalı Fiat Uno markalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, takla atan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri sürücüyü çevredeki hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Uzun trafik kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı