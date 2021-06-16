Kartal'da aşı yoğunluğu havadan görüntülendi
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Kartal'da aşı yoğunluğu havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SGK kayıtlı tüm çalışanlar ve 40 yaş üzeri vatandaşlar, korona virüs aşısı olmak için hastanelerin yolunu tuttu.

SGK kayıtlı tüm çalışanlar ve 40 yaş üzeri vatandaşlar, korona virüs aşısı olmak için hastanelerin yolunu tuttu. Randevuyla veya randevusuz gelenler, hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruk drone ile havadan görüntülendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, SGK kayıtlı çalışanlara ve 40 yaş üzeri olan vatandaşlara aşı tanımlandığı açıklamasının ardından mesai saatinin başlamasıyla birlikte İstanbul genelindeki hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu. Kartal Lütfi Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya gelenler içeride ve dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. Sırası gelenler içeri alınarak aşıları yapıldı. Oluşan aşı kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Kartal'da aşı yoğunluğu havadan görüntülendi
Kartal'da aşı yoğunluğu havadan görüntülendi
Kartal'da aşı yoğunluğu havadan görüntülendi
Kartal'da aşı yoğunluğu havadan görüntülendi
Kartal'da aşı yoğunluğu havadan görüntülendi
Kartal'da aşı yoğunluğu havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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