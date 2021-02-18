KARTAL'DA ARALIKLI KAR YAĞIŞI...
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KARTAL'DA ARALIKLI KAR YAĞIŞI...

18.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:19
KARTAL'DA ARALIKLI KAR YAĞIŞI...

İSTANBUL'da kar yağışı Anadolu Yakasında bazı ilçelerde, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

İSTANBUL'da kar yağışı Anadolu Yakasında  bazı ilçelerde, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kartal TEM bağlantı yolu ve Yakacık'da kar yağışı aralıklı olarak devam etti.

Görüntü dökümü

-Kar yağışından görüntü

-Trafikden görüntü-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
KARTAL'DA ARALIKLI KAR YAĞIŞI...
KARTAL'DA ARALIKLI KAR YAĞIŞI...
KARTAL'DA ARALIKLI KAR YAĞIŞI...
KARTAL'DA ARALIKLI KAR YAĞIŞI...
KARTAL'DA ARALIKLI KAR YAĞIŞI...
KARTAL'DA ARALIKLI KAR YAĞIŞI...
KARTAL'DA ARALIKLI KAR YAĞIŞI...
KARTAL'DA ARALIKLI KAR YAĞIŞI...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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