KARTAL'DA ARALIKLI KAR YAĞIŞI...
18.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:19
İSTANBUL'da kar yağışı Anadolu Yakasında bazı ilçelerde, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.
İSTANBUL'da kar yağışı Anadolu Yakasında bazı ilçelerde, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kartal TEM bağlantı yolu ve Yakacık'da kar yağışı aralıklı olarak devam etti.
- İstanbul
Görüntü dökümü
-Kar yağışından görüntü-Trafikden görüntü-Vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN