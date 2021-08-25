Son dakika haberi! Kartal'da anne ve kızı evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi! Kartal'da anne ve kızı evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... İstanbul'un Kartal ilçesinde kötü kokuların geldiği daireye giren polis ekipleri anne ile kızının cansız bedenleri ile karşılaştı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde kötü kokuların geldiği daireye giren polis ekipleri anne ile kızının cansız bedenleri ile karşılaştı. Bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşılan maktullerin cansız bedenleri Adli Tıpa gönderilirken cinayetle ilgili ölen kadının oğlu gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, dairede anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde anne ve kızının bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sürerken, Azime Özcan'ın güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu A.Ö. gözaltına alınarak Kartal Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Ekipler A.Ö.'nün otomobilinde uzun süre arama yaptı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken olay yerine gelen cenaze nakil aracı ile anne ve kızının cansız bedeni daireden çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Bir mahalle sakini ise yaptığı açıklamada, "2 saat önce polisler ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Daireye girdiklerinde 2 kadının öldürülmüş olduğunu öğrendik. Anne ve kız öldürülmüş. 2 gün önce olmuş galiba kimin yaptığını bilmiyoruz. Polisle inceleme yapıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Kartal'da anne ve kızı evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Kartal'da anne ve kızı evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Kartal'da anne ve kızı evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Kartal'da anne ve kızı evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Kartal'da anne ve kızı evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Kartal'da anne ve kızı evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Kartal'da anne ve kızı evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Kartal'da anne ve kızı evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Kartal'da anne ve kızı evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Kartal'da anne ve kızı evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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