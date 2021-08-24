Son dakika haberi | Kartal'da anne ve kızı evde ölü bulundu
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Son dakika haberi | Kartal'da anne ve kızı evde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kartal'da bir anne ve kızı kaldıkları evde ölü bulundu.

Kartal'da bir anne ve kızı kaldıkları evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Atalar Mahallesi Doğu Caddesi Keskin Sokak'taki 5 katlı apartmanın üçüncü katında ikamet eden Azime Ö. ile kızı Yasemin Ö.'nün kaldığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtıktan sonra anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından anne ve kızının cesetleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Kartal'da anne ve kızı evde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kartal'da anne ve kızı evde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kartal'da anne ve kızı evde ölü bulundu
Son dakika haberi | Kartal'da anne ve kızı evde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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