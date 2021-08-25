Kartal'da anne ve kız kardeşini öldüren şüpheli polisi kandıramayınca cinayetleri itiraf etti
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Kartal'da anne ve kız kardeşini öldüren şüpheli polisi kandıramayınca cinayetleri itiraf etti

Kartal'da anne ve kız kardeşini öldüren şüpheli polisi kandıramayınca cinayetleri itiraf etti
Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Haberler | Güncel

KARTAL'da, anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

KARTAL'da, anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Gözaltına alınan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan annesi ile kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp evden ayrılan güvenlik görevlisinin iki gün sonra tekrar olay yerine gelip, suç aleti bıçağı öldürdüğü kız kardeşinin eline tutuşturarak, cinayeti onun üzerine atmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, iddiaya göre iki gün önce anne Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü. Bina sakinleri ise daireden gelen kötü kokuları fark etti. Daha sonra evden ayrılan Ahmet Özcan iki gün sonra olay yerine geri döndü. Özcan, cinayette kullandığı bıçağı ölen kız kardeşinin eline tutuşturarak, polisi arayıp kız kardeşinin önce annesini sonra intihar ettiğini söyledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü. Burada yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etti. 

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.Mahalle sakini Necip Dayıoğlu, "Polislerden sonra biz de olayı öğrendik. İki gün önce öldüğünü söyledi polisler. Başka bir bilgimiz yok" dedi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek

Son dakika haberi | KARTAL'DA ANNE VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ POLİSİ KANDIRAMAYINCA CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ
Son dakika haberi | KARTAL'DA ANNE VE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ POLİSİ KANDIRAMAYINCA CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ
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