KARTAL'DA ALARMI ÇALAN VİLLA UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARTAL'DA ALARMI ÇALAN VİLLA UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ÇIKTI

KARTAL'DA ALARMI ÇALAN VİLLA UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da alarmı çalan villaya kontrole giden polis ekipleri, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı.

KARTAL'da alarmı çalan villaya kontrole giden polis ekipleri, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı. Villada 12 kilo 128 gram marihuana ele geçirilirken,2 kişi gözaltına alındı. Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi'nde bulunan villanın alarmı dün gece saat 23.00'te çaldı. Harekete geçen ekipler, içerden yoğun uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine villayı kontrol etti. Yapılan aramalarda uyuşturucu düzenekleri tespit edilirken, 12 kilo 128 gram marihuana ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adreste bulunan Ş.K. ve D.S. yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan işlem yapılan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
Deniz kıyısına vuran mayın tetikleyicisi ürküttü! Plajda gergin bekleyiş var
Son Dakika | Somali'de Banadir bölge polis komutanının konvoyuna bombalı saldırı
Son Dakika | Somali'de Banadir bölge polis komutanının konvoyuna bombalı saldırı
Yön verme tartışmasına girdikleri sürücünün aracına kazma ile saldırdılar! Camını ve aynasını kırdılar
Yön verme tartışmasına girdikleri sürücünün aracına kazma ile saldırdılar! Camını ve aynasını kırdılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kartal Tibet Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KARTAL'DA ALARMI ÇALAN VİLLA UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 17:10:57. #1.14#

title