KARTAL'DA ALARMI ÇALAN VİLLA UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ÇIKTI

KARTAL'da alarmı çalan villaya kontrole giden polis ekipleri, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı.

KARTAL'da alarmı çalan villaya kontrole giden polis ekipleri, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı. Villada 12 kilo 128 gram marihuana ele geçirilirken,2 kişi gözaltına alındı. Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi'nde bulunan villanın alarmı dün gece saat 23.00'te çaldı. Harekete geçen ekipler, içerden yoğun uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine villayı kontrol etti. Yapılan aramalarda uyuşturucu düzenekleri tespit edilirken, 12 kilo 128 gram marihuana ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adreste bulunan Ş.K. ve D.S. yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan işlem yapılan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı