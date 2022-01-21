Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk...
Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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