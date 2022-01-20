Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'ne... - Haberler
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Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'ne...

Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'ne...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.

Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cinayet Büro Amirliği, Gayrettepe, 3. Sayfa, Haber

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