Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'ne...
Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.
Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. - İSTANBUL
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