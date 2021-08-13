KARTAL'DA AĞACIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
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KARTAL'DA AĞACIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL Hürriyet Mahallesi'nde tek katlı bir gecekondunun bahçesindeki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

KARTAL Hürriyet Mahallesi'nde tek katlı bir gecekondunun bahçesindeki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağaç itfaiye ekibi tarafından kesilerek kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Hürriyet Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Arı Çıkmazı Sokak üzerindeki tek katlı gecekondunun bahçesinde bulunan ağaç, saat 22.00 sıralarında sokakta park halindeki 34 BHM 44 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından motorlu testere ile parçalara ayrılarak kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına mahalle sakinleri de yardımcı oldu.

Mahalle sakinlerinde Durmuş Karaman, olayla ilgili, "Evde oturuyorduk. Pat diye bir ses geldi. Gelip baktığımızda ağacın arabanın üzerine devrildiğini gördük. Ağacın altında araba varmış. Herhangi bir insana zarar gelmedi" dedi.

KARTAL'DA AĞACIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
KARTAL'DA AĞACIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
KARTAL'DA AĞACIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
KARTAL'DA AĞACIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
KARTAL'DA AĞACIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
KARTAL'DA AĞACIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
KARTAL'DA AĞACIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ
KARTAL'DA AĞACIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KARTAL'DA AĞACIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ - Haberler
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