Kartal'da ağaç devrildi, bir araç zarar gördü
Kartal'da şiddetli lodos nedeniyle bir ağaç cipin üzerine devrildi.
Kartal'da şiddetli lodos nedeniyle bir ağaç cipin üzerine devrildi. Cipte maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri devrilen ağacı olay yerinden kaldırdı.
İstanbul'da şiddetli lodos etkisini sürdürüyor. Kartal Atalar Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerinde park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Cipte küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırdı. Araç sahibi, rüzgar nedeniyle ağacın devrildiğini söyledi. - İSTANBUL