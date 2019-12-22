Kartal'da ağaç devrildi, bir araç zarar gördü
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Kartal'da ağaç devrildi, bir araç zarar gördü

Kartal'da şiddetli lodos nedeniyle bir ağaç cipin üzerine devrildi.

22.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:39
Kartal'da ağaç devrildi, bir araç zarar gördü

'da şiddetli lodos nedeniyle bir ağaç cipin üzerine devrildi. Cipte maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri devrilen ağacı olay yerinden kaldırdı.


İstanbul'da şiddetli lodos etkisini sürdürüyor. Kartal Atalar Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerinde park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Cipte küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırdı. sahibi, rüzgar nedeniyle ağacın devrildiğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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