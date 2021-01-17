Kartal'da ağaç devrildi, belediye ekipleri müdahale etti
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Kartal'da ağaç devrildi, belediye ekipleri müdahale etti

17.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:07
Kartal'da ağaç devrildi, belediye ekipleri müdahale etti

Kartal'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artırarak devam eden kar yağışı sebebi ile bir ağaç, araçların üzerine devrildi.

Kartal'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artırarak devam eden kar yağışı sebebi ile bir ağaç, araçların üzerine devrildi. Kar temizleme çalışmalarına devam eden Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağaca müdahale etti.

İstanbul'un Kartal ilçesinde, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı sebebi ile Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Sivil Savunma, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlükleri'ne bağlı ekipler, çalışmalarına devam ediyor. 

Yakacık Çarşı Mahallesi Nizam Sokak'ta meydana gelen olayda park halindeki araçların üzerine devrilen ağaç, araçların üzerine devrildi. Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde gün boyunca teyakkuzda olan AYEDAŞ ekipleri, gelen bir ağaç devrilme ihbarı üzerine anında harekete geçerek duruma müdahale etti.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerinin gün boyunca devam eden çalışması sonucu temizlendi.


Kartal'da ağaç devrildi, belediye ekipleri müdahale etti
Kartal'da ağaç devrildi, belediye ekipleri müdahale etti
Kartal'da ağaç devrildi, belediye ekipleri müdahale etti
Kartal'da ağaç devrildi, belediye ekipleri müdahale etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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