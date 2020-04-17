Kartal'da, Adalar İskelesi ve deniz ulaşım araçları dezenfekte edildi
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Kartal Belediyesi, Adalar, Kartal, Güncel

Kartal'da, Adalar İskelesi ve deniz ulaşım araçları dezenfekte edildi

Kartal Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kvid-19) tedbirleri kapsamında, Adalar İskelesi ve tüm deniz ulaşım araçlarını dezenfekte etti.

17.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:56
Kartal'da, Adalar İskelesi ve deniz ulaşım araçları dezenfekte edildi

Kartal Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kvid-19) tedbirleri kapsamında, Adalar İskelesi ve tüm deniz ulaşım araçlarını dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce de ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile okul, hastane ve park gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda, virüslerin bulunma ihtimaline karşı önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Kartal-Adalar İskelesi ve deniz ulaşım araçlarının tamamı, nano gümüş iyon teknolojisi kullanılarak hijyenik hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediyesi Temizlik İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, ilçede dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam edildiğini anlattı.

Kaynak: AA

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