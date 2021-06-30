Son dakika haber: Kartal'da pitbull dehşeti kamerada: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı
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Son dakika haber: Kartal'da pitbull dehşeti kamerada: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı

Son dakika haber: Kartal'da pitbull dehşeti kamerada: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kartal'da pitbull dehşeti kamerada: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı Kartal'da 9 yaşındaki çocuğa pitbull'un saldırdığı anlar kamerada Kartal'da sorumsuz bir vatandaş tarafından, çocukların oynadığı sokak üzerinde gezdirilen pitbull cinsi köpek, 9 yaşındaki çocuğa bir anda saldırdı.

Kartal'da pitbull dehşeti kamerada: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı

Kartal'da 9 yaşındaki çocuğa pitbull'un saldırdığı anlar kamerada

İSTANBUL - Kartal'da sorumsuz bir vatandaş tarafından, çocukların oynadığı sokak üzerinde gezdirilen pitbull cinsi köpek, 9 yaşındaki çocuğa bir anda saldırdı. Neye uğradığını şaşıran küçük çocuk yere yığılırken çevredekiler de köpeği durdurmaya çalıştı. Mahallelinin uzun uğraşları sonucu köpek saldırısından kurtarılan çocuğa 30'a yakın dikiş atıldı. Pitbull cinsi köpeğin 9 yaşındaki çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Kartal Gümüşpınar Mahallesinde yaşandı. Bir vatandaş, küçük çocukların oynadığı bir sokak üzerinde pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye başladı. Sorumsuz vatandaş, tasmasından kurtulmak için hamle yapan köpeği çocuklara doğru götürdüğü sırada, 9 yaşındaki Berkay isimli çocuk bir anda köpeğin saldırısına maruz kaldı. Köpeğin saldırarak altına aldığı çocuğu kurtarmak için çevredekiler bir anda seferber oldu. Küçük çocuğu köpekten kurtarmaya çalışan bazı kişilerin müdahale sırasında adeta yerde sürüklendiği de görüldü. 9 yaşındaki çocuk, uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak saldırgan köpekten kurtarıldı. O esnada bir kadının olayın şokuyla bayılıp yere düştüğü gözlendi. Yaralı çocuğa kaldırıldığı hastanede 30'a yakın dikiş atılırken ailenin, köpeğin sorumsuz sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Pitbull cinsi köpeğin sokakta oynayan 9 yaşındaki çocuğa saldırdığı dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haber: Kartal'da pitbull dehşeti kamerada: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı
Son dakika haber: Kartal'da pitbull dehşeti kamerada: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı
Son dakika haber: Kartal'da pitbull dehşeti kamerada: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı
Son dakika haber: Kartal'da pitbull dehşeti kamerada: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı
Son dakika haber: Kartal'da pitbull dehşeti kamerada: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı
Son dakika haber: Kartal'da pitbull dehşeti kamerada: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı
Son dakika haber: Kartal'da pitbull dehşeti kamerada: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı
Son dakika haber: Kartal'da pitbull dehşeti kamerada: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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