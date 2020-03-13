Kartal'da 8 katlı metruk binada ceset bulundu
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Kartal, 3. Sayfa

Kartal'da 8 katlı metruk binada ceset bulundu

Kartal'da 8 katlı metruk binada ceset bulundu 4 aydır metruk binada duran cesedi vatandaşlar fark etti Kartal'da 8 katlı metruk binaya bayrak asmak için giren vatandaşlar inşaatta bir cesede rastlayınca şoke oldu.

13.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:16
Kartal'da 8 katlı metruk binada ceset bulundu

Kartal'da 8 katlı metruk binada ceset bulundu

4 aydır metruk binada duran cesedi vatandaşlar fark etti

İSTANBUL - Kartal'da 8 katlı metruk binaya bayrak asmak için giren vatandaşlar inşaatta bir cesede rastlayınca şoke oldu. Yaklaşık 4 aydır binada durdurduğu belirlenen cesedin kimliği henüz tespit edilemedi.

Kartal'da Çanakkale caddesi üzerinde bulunan 8 katlı metruk binaya birkaç vatandaş bayrak asmak için girdi. Binadan kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, 3. katta bir ceset bulunca şoke oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Cesedin yaklaşık 4 aydır metruk binada durduğu belirlenirken cesedi ise henüz belirlenemedi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kartal'da 8 katlı metruk binada ceset bulundu

Kaynak: İHA

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Kartal'da 8 katlı metruk binada ceset bulundu

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