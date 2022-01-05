Kartal'da 4 yol ağzında kaza: 2 yaralı

Kartal'da 4 yol ağzında gerçekleşen kazada hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin vurması sonrası hafif ticari araç park halinde ki tırın altına girdi 2 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22: 20 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi ve Betül Sokağın kesişiminde meydana geldi. İddaya göre Betül sokak içerisinden süratle gelen Fiat marka 34 ZN 9812 plakalı otomobil cadde üzerinde seyreden Celal Çalanlı kontrolündeki 41 D 6340 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sokak üzerinde park halinde bulunan tırın altına girdi. Celal Çalanlı ve yolcu koltuğunda olan kişi hafif şekilde yaralandı. Vatandaşlar kazayı 112 acil çağrı merkezine iletti. Olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralanan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahalleli tırlardan şikayetçi

Kazanın olduğu 4 yol kesişiminde çok sık kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinleri tırların park edilmesi sonrası araçların ve yayaların birbirini göremediği için şikayetçi. Vatandaşlar yasak olduğu halde caddeye park edilen tırlar için yetkililerden yardım bekliyor.

Kaza anını gören Sevtap Ünal, "Siyah araba karşı taraftan dümdüz geliyordu yukarı doğru çıkıyordu. Karşı taraftan gelen beyaz araba aniden çıkarak siyah arabaya çarptı ve tırın altına girdi. Yaralılar vardı hastaneye götürüldü." Dedi.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu-İHA)