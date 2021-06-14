KARTAL'DA 35 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA
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KARTAL'DA 35 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal'da evden 35 bin lira değerinde ziynet eşyası çalıp kaçan 3 şüpheliden biri Kocaeli'de olay günü kullandıkları kiralık araçla yakalandı.

Kartal'da evden 35 bin lira değerinde ziynet eşyası çalıp kaçan 3 şüpheliden biri Kocaeli'de olay günü kullandıkları kiralık araçla yakalandı. Üç şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden araçla kaçma anları ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Polis ekipleri, 29 Mayıs Salı günü Kartal Kordonboyu Mahallesi'ndeki bir evden 35 bin lira değerinde ziynet eşyası ve muhtelif eşyanın çalındığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, hırsızlığı 3 şüphelinin gerçekleştirip bir otomobille olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Kiralık olduğu tespit edilen aracın plakası üzerinde çalışma başlatan ekipler, 10 Haziran Perşembe günü, A.G., isimli şüpheliyi Kocaeli'de olay günü kullanılan kiralık araçta gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.G., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, polisin 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

KARTAL'DA 35 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA
KARTAL'DA 35 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA
KARTAL'DA 35 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA
KARTAL'DA 35 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA
KARTAL'DA 35 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA
KARTAL'DA 35 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KARTAL'DA 35 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ KAMERADA - Haberler
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