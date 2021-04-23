Kartal'da '23 Nisan' coşkuyla kutlandı

Kartal'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, konvoy eşliğinde coşkuyla kutladı.

Kartal'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, konvoy eşliğinde coşkuyla kutladı. Konvoyda bulunan klasik otomobiller nostaljik görüntüler oluşturdu. Kartallılar balkon ve pencerelere çıkarak kutlamalara eşlik etti.

Kartal Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlediği etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlamaya devam ediyor. Kutlamalar kapsamında bando takımı Kartal'ın tüm mahallelerini dolaştı. Bando takımına Türk Bayrakları ve balonlarla süslenen klasik otomobiller de kortej oluşturarak eşlik etti. Marşlar ve şarkılar eşliğinde Kartal sokaklarında dolaşan klasik otomobiller, vatandaşlara nostaljik anlar yaşattı. Çocuklar ve aileleri de ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından 23 Nisan coşkusuna eşlik etti.

"Korona virüs kurallarına uyarak 23 Nisanı coşkuyla kutluyoruz"

Kartallı Kazım Meydanı'ndan hareket eden üstü açık otobüs ile Kartal'ın tüm mahallelerini dolaşarak, çocukların bayramını kutlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "23 Nisan kutlamalarında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bu gün 23 Nisan, yanımızda çocuklarımız var, çok mutluyuz. Korona virüs gölgesinde olumsuz günlerden geçiyoruz. Bu 23 Nisan coşkumuzu engelleyemiyor. Kartal Belediyesi olarak online etkinliklerimizin yanı sıra sabah törenimizle hala devam ediyor. Bu gün ise otobüsümüzün üzerindeyiz. Marşlarımız çalıyor, çocuklarımız bize eşlik ediyor. Kartal milli bayramlarına her zaman hazır, Ülke çocuklarına, dünya çocuklarına bu günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle şükranla anıyoruz. Bu günde 23 Nisan coşkumuzu çocuklarımızla kutlamaya, yaymaya devam ediyoruz. Korona virüs kurallarına uyarak, komşularımızla paylaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı