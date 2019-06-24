Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı

Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı

Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladıİSTANBUL - Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı.

Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı
İSTANBUL - Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı. Davada biri tutuklu biri tutuksuz olmak üzeri iki sanık yargılanıyor.
Kartal'da geçtiğimiz 6 Şubat günü yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı ile ilgili dava başladı. Davada biri tutuklu, biri tutuksuz iki sanık yargılanıyor. Mağdurların bazılarının da duruşmaya katıldığı görüldü.

Kaynak: İHA
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