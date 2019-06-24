Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı
Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladıİSTANBUL - Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı.
Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı
İSTANBUL - Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı. Davada biri tutuklu biri tutuksuz olmak üzeri iki sanık yargılanıyor.
Kartal'da geçtiğimiz 6 Şubat günü yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı ile ilgili dava başladı. Davada biri tutuklu, biri tutuksuz iki sanık yargılanıyor. Mağdurların bazılarının da duruşmaya katıldığı görüldü.
Kaynak: İHA
YORUMLAR
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Son Dakika Haberleri