Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartamanı davası başladı
Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı.
Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davası başladı. Davada biri tutuklu biri tutuksuz olmak üzeri iki sanık yargılanıyor.
Kartal'da geçtiğimiz 6 Şubat günü yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı ile ilgili dava başladı. Davada biri tutuklu biri tutuksuz iki sanık yargılanıyor. Mağdurlar da bazıları da duruşmaya katıldığı görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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