Kartal'da 2 çocuk annesine koca dehşeti
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Kartal'da 2 çocuk annesine koca dehşeti

Kartal'da 2 çocuk annesine koca dehşeti -Kartal'da dehşeti yaşayan 2 çocuk annesi: "Benim evet diyebildiğim kadar Hayır deme hakkım yok" -Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı Kartal'da bir kadın boşanmak istediği eşi tarafından takip edilerek önce silahla öldürülmek istendi.

07.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:37

Kartal'da 2 çocuk annesine koca dehşeti

-Kartal'da dehşeti yaşayan 2 çocuk annesi: "Benim evet diyebildiğim kadar Hayır deme hakkım yok"

-Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Kartal'da bir kadın boşanmak istediği eşi tarafından takip edilerek önce silahla öldürülmek istendi. Tabancanın tutukluk yapmasıyla amacına ulaşamayan şahıs, talihsiz kadının yüzüne silah kabzasıyla defalarca vurdu. Öldüresiye dövülen kadın, "Ben ayakları üzerinde duran güçlü bir anneyim ama benim evet dediğim kadar hayır deme hakkım yok" dedi.

Silah tutukluk yapmasa ölebilirdim

Olay dün sabah saatlerinde Kartal'da meydana geldi. İddialara göre 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Derya Elbasan, boşanmak istediği eşi Erol Elbasan tarafından takip edildi. Derya Elbasan, "Sabahleyin işime gitmek için uyandım o orada beni bekliyordu. Benimle konuşmak için beni durdurmaya çalıştı, ben de hızlı bir şekilde işime yetişmeye çalıştım ondan sonra bir kamyon arka tarafına çekti ben onu dinlemeyince kamyonun arka tarafında beni çekti sonra bana silah çekti silah iki kere tutukluk yaptı ateş almadı ondan sonra tekrar vermeye çalıştığı mermiyi ben gözüme açtığımda bana vurdu kabzasıyla yada o silahın namlusuyla artık eli elindeydi sonra silahı bıraktı koynundan bi maket bıçağı çıkardı maket bıçağını da açamadı allah tarafından ondan sonracığıma ben altındaydım zaten ben bağırmaya çalıştım eli ağzıma soktu ağzımı yırtmayı parmaklarını bütün ağzıma sokup bir hadiseni kim kurtaracak hadi bakalım şimdi demeye başladı ben baktım bağırmaya çalıştıkça o daha da şiddetleniyor bağırmayı kesmeyi çalıştım ondansonra ağzım burnum yüzümün her yeri kırık içinde ve tabii ki o beni sürükleyerek böyle kucağına almaya çalışarak bir şey yaparak minibüs yola çıkardı.

Benim dediğim kadar hayır deme halkım yok

2 çocuk annesi konuşmasının devamında, "Beni yola çıkardı orada kalabalık vardı dedi ki karım karım düştü diye bu feryat figan etti oradaki esnaf da zaten şahitler ve yapıyorlar da şahitlik hiçbir sıkıntı yok sonra beni arabaya bindirmeye çalıştı ben son bir gücümü topladım kafamı kaldırarak dedim ki o yaptı bana bunu o yaptı dedim öyle deyince herkes abla nasıl olur nasıl yapılır yani falan diye bir cürcüna oldu saniyelik olaylar o esnada kaçtı gitti işte ambulanslar arandı polis arandı polis ambulansı aradı hastaneydi daha sonra kartal aile içi büroya gittim ben evime gelmeden şahsı zaten yakaladılar ve adalete teslim ettiler bundan sonraki süreç için zaten o eğer ki yargılayan onla ilgili karar veren merci onu çıkarırsa o büyük yarım bıraktığı işi tamamlayacak sonra bir emine bulut bir ayşe paşalı biz bir özgecan aslan'dan hiçbir farkım olmayacak sonra çocuklarımın önüne dünyayı koysanız bir kıymeti olmayacak ben ayakları üzerinde duran güçlü bir anneyim ama benim evet dediğim kadar hayır deme hakkım yok ve ben gene çalışacağım yeni ayaklarımın üstünde duracağım ve gene çocuklara bakacağım ama. hayatımda kambur olarak çekmeyeceğim ve taşımayacağım" diye konuştu.

Kartal'da 2 çocuk annesine koca dehşeti

Kaynak: İHA

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