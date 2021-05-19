KARTAL'DA 19 MAYIS COŞKUSU
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KARTAL'DA 19 MAYIS COŞKUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. Yılı Kartal'da coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. Yılı Kartal'da coşkuyla kutlandı.

Kartal Belediyesi'nin ilçe genelinde pandemi koşullarına uygun olarak alınan tedbirler eşliğinde düzenlediği etkinlikler, Atatürk Anıtı'na sunulan çelenk töreninin ardından Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayarak Kartal Meydanı'nda devam eden kutlamalarla doyasıya yaşandı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı destanının ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bayramın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Serkan Sağbili, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Serkan Sağbili ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından çelenk sunuldu.

VATANDAŞLARA 19 MAYIS COŞKUSU YAŞATILDI

Kartallı Kazım Meydanı'nda başlayan kutlamalarda bando takımı eşliğinde üstü açık gezi otobüsüyle, motosiklet ve vosvos konvoyları 19 Mayıs coşkusunu vatandaşlara doyasıya yaşattı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konvoya üstü açık gezi otobüsüyle katılarak ilçe sakinleriyle birlikte bu özel günü marşlar eşliğinde kutladı. Vatandaşları selamlayan Başkan Yüksel, birlik ve beraberlik ruhunun ilçe genelinde yaşandığını söyledi.

PANDEMİ BAYRAM COŞKUMUZA ENGEL DEĞİL

Gökhan Yüksel, 'Tüm komşularımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. 19 Mayıs bir ruhtur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan savunması için, yaktığı meşaledir. Atatürk, bu büyük mücadeleyi de Cumhuriyet'le taçlandırmıştır. Biz gençler de onun tarif ettiği gibi; hem sporda hem bilimde hem yönetimde her kademede bir adım daha ileri gidebilmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Kartal'da gençlerimizin nefes alabilecekleri, spor ve aktivite yapabilecekleri yeni alanları yaratıp onları spora ve bilime teşvik etmek için Gökhan ağabeyleri elinden geleni yapacak. 19 Mayıs coşkusunu Kartal'ın her noktasında yaşatıyoruz. Pandemi var, kısıtlamalar var fakat bu durum bayram coşkumuza engel değil' dedi.

Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşayan Kartallıların kutlaması Kartal Meydanı'nda da devam etti.

AMATÖR SPORCULARDAN GÖSTERİ MAÇI

Amatör spor kulüpleri tarafından gerçekleştirilen 19 Mayıs gösteri maçları Kartal Meydan'da adeta bir görsel şölene dönüştü. Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler eşliğinde amatör sporcuların katılımıyla gösteri maçları düzenlendi. Beş amatör spor kulübünün katıldığı spor etkinliklerinde; masa tenisi, jimnastik, satranç, karate, boks ve voleybol takımlarının gösteri maçları yapıldı.

KARTAL'DA 19 MAYIS COŞKUSU
KARTAL'DA 19 MAYIS COŞKUSU
KARTAL'DA 19 MAYIS COŞKUSU
KARTAL'DA 19 MAYIS COŞKUSU
KARTAL'DA 19 MAYIS COŞKUSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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