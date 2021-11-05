Kartal'da 150 bin liralık otomobil hırsızlığı kamerada

-Kartal'da 150 bin liralık otomobil çalındı, geriye borçları kaldı

İSTANBUL - Kartal'da park halinde bulunan 150 bin lira değerindeki otomobil iki şüpheli tarafından çalındı. Dakikalar içerisinde çalınan araçtan sahiplerine ise geriye ödenmesi gereken 45 bin liralık borç kaldı. Yaşanan hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Kartal'da saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmana ait otoparkta park halinde bulunan otomobil iki şüpheli tarafından dakikalar içerisinde çalındı. Otoparka giren iki şüpheli aracın kapısını açar açmaz kontağını çalıştırdıkları araçla birlikte kayıplara karıştı. Araç sahibi Mert Canış ise aracı henüz 6 ay önce aldığını ve ödenmesi gereken 45 bin lira borcunun olduğunu belirterek yaşananlara sitem etti.

Öte yandan yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"45 bin lira borcumuz vardı"

Aracı çalınan Mert Canış isimli vatandaş, "Arkadaşlarımla ayrıldıktan sonra eve çıkacağım esnada arkadaşlarım bina önünde bekleyen iki kişiyi fark etmiş. O an hırsız olabileceklerini düşünemedik. Ben eve girdikten 20 dakika sonra aracı çalmışlar. Biz aracın çalındığını sabah uyandığımızda fark ettik. Otomobili çalanlar sanki anahtarla çalıştırıp gitmiş gibi kolay bir şekilde götürmüşler. Her şey saniyeler içerisinde olmuş. Aracı yeni almıştık, değeri 150 bin liraydı. Hala ödememiz gereken 45 bin lira daha borcu var" diye konuştu.

"Aracın çalınması 2 dakika sürmedi"

Yaşanan hırsızlık anını gören komşu İlker Ilgaz ise, "Eşimle beraber evimizdeydik. Otopark kapısının açıldığını duyduk. Camdan dışarı baktığımızda iki kişinin araca bindiğini ve hızla uzaklaştığını gördük. O esnada araca binenlerin komşumuz olduğunu düşündük. Aracı çalmaları 2 dakikalarını almadı. Sanki otomobilin anahtarı varmış gibi kolay bir şekilde aracı çalıştırıp gittiler" diye konuştu.