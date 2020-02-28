Kartal D-100'de ambulansta yangın
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Kartal D-100'de ambulansta yangın

Murat KORKMAZ / KARTAL D-100'de ambulansın motor bölümünde yangın çıktı.

28.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:05
Kartal D-100'de ambulansta yangın

Murat KORKMAZ/ D-100'de ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. Yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü.

Kartal  D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde giden ve içinde hasta olan ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü. Hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

 


Kaynak: DHA

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