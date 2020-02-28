Kartal d-100'de ambulansta yangın
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Kartal d-100'de ambulansta yangın

100 Karayolu Kadıköy istikametinde giden ve içinde hasta olan ambulansın motor bölümünde yangın çıktı.

28.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:49
Kartal d-100'de ambulansta yangın

KARTAL istikametinde giden ve içinde hasta olan ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü. Hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Kartal d-100'de ambulansta yangın
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