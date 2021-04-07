Kartal bu kez kalesini kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal bu kez kalesini kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kartal bu kez kalesini kapattı

Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde 2 maç aradan sonra galibiyet uzanırken, 4 maç sonra kalesini gole kapattı.

Beşiktaş'a kötü haber! Brezilyalı futbolcu, Erzurum maçında cezalı duruma düştü
Beşiktaş'a kötü haber! Brezilyalı futbolcu, Erzurum maçında cezalı duruma düştü
Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı!
Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı!

Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde 2 maç aradan sonra galibiyet uzanırken, 4 maç sonra kalesini gole kapattı.

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-0'lık skorla geçerken, ligde 2 maç aradan sonra 3 puana uzandı. Fenerbahçe'den derbisinden 1-1'lik beraberlikle ayrılan ve Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 kaybeden Beşiktaş, zirve yarışındaki rakiplerinden Galatasaray'ın bay geçtiği haftada kazanarak, sarı-kırmızılı rakibiyle arasındaki puan farkını da 6'ya yükseltti. Sergen Yalçın'ın ekibi, aldığı bu galibiyetle ligde 4 maç aradan sonra kalesini de gole kapattı. Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndükten sonra Gaziantep FK'yı 2-1 ve Başakşehir'i de 3-2 yenen siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 2 maçta Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya da 1-0 kaybetmişti.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kartal bu kez kalesini kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Türker Ertürk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Burak Deniz Dilan Çıtak Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kartal bu kez kalesini kapattı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 21:14:01. #1.14#
title