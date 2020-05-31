Kartal Belediyesinden yaz temizliği seferberliği
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Kartal Belediyesinden yaz temizliği seferberliği

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde yabani otların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kartal Belediyesinden yaz temizliği seferberliği
31.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:08

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde yabani otların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Yol ve kaldırım kenarlarında otların uzayarak görüntü kirliliği oluşturmaması amacıyla ilçe genelinde periyodik olarak temizleme çalışmalarına devam eden ekipler, boş arazilerdeki yabani otları motorlu misine makinesi ile biçerek temizliyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilen ekipler, kentin birçok farklı noktasında gerçekleştirdiği rutin çalışmaları yoğunlaştırdı. Yasağın ilk günü Şehit Hakan Kurban, Üsküdar, Doğu, Zeytinlik ve Mustafa Kemal Caddeleri ile 15'ten fazla sokaktaki otlar temizlendi. Ekipler titiz bir çalışma yürütürken, ot biçme esnasında cisimlerin fırlayıp arabalara zarar vermemesi için koruyucu brandalar kullanıldı.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kuruyup yanma tehlikesi arz eden otlar ile mücadele çalışmalarına önümüzdeki günlerde de düzenli olarak devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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