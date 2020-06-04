Kartal Belediyesinden personele Kovid-19 eğitimi Kartal Belediyesi, ülke genelinde normalleşmeye doğru adım atılması sonrası, kurum içinde ve vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanma riskini aza indirmek için personeline eğitim veriyor.

Kartal Belediyesi, ülke genelinde normalleşmeye doğru adım atılması sonrası, kurum içinde ve vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanma riskini aza indirmek için personeline eğitim veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye çalışanlarına yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği, Yeni İş Yeri Ortamı ve Yeni Çalışma Kuralları Bilgilendirme Eğitimi, Kartal Belediyesi ana hizmet binasında bulunan meclis salonunda başladı.

Gruplar halinde yapılacak eğitimlerin ilk sunumu, Kartal Belediyesine bağlı 15 kreşte görevli öğretmen, temizlik personeli ve güvenlik görevlilerine yönelik gerçekleşti.

Eğitimin sonunda katılım sağlayan personele Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 'Kovid-19, Koronavirüs Nedir?' konulu broşürler dağıtıldı.

Kartal Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği ekipleri tarafından planlanan eğitim programı, sosyal mesafe kuralları korunarak gruplar halinde yapılmaya devam edecek.

Kaynak: AA