Kartal Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva
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Kartal Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva

26.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:42

Kartal Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva Kartal Belediyesi soğuk havaların gelmesiyle birlikte sokak kedilerini unutmadı.

Kartal Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva

İSTANBUL - Kartal Belediyesi soğuk havaların gelmesiyle birlikte sokak kedilerini unutmadı. İlçenin farklı noktalarına kedi evleri yerleştiren belediye ekipleri, mama ve su dağıtımlarıyla da sadık dostların beslenme ihtiyaçlarını giderdi.

Kartal Belediyesi, soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte sokağa terk edilen kedilerin barınak ihtiyacını karşılamak amacıyla ilçenin farklı noktalarına kedi evleri konumlandırdı. Ekipler ayrıca mama ve su dağıtımlarıyla da sadık dostların beslenme ihtiyaçlarını giderdi.

Yerleşim alanlarının dışında bulunan ve kedilerin öbekleştiği bölgelere yerleştirilen kedi evleri, Kartal Belediyesi'nde daha önce staj yapmış olan Hürkan Demirci tarafından tasarlanıp üretildi. Üzerinde kedi figürlerinin bulunduğu rengarenk ve sevimli kedi evleri, sahipsiz bırakılan kediler için güvenle sığınabilecekleri ve soğuktan korunabilecekleri yuvalara dönüştü.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilen kedi evleri, mama ve su kapları ile birlikte kedilerin önemli bir kısmının öbekleştiği sahil bandına belediye ekipleri tarafından yerleştirildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugüne kadar yerleşim yerleri dışında yaşayan birçok sokak hayvanına destek sağlandığı, özellikle sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde mama ve su desteğinin devam edeceği bildirildi.

Kartal Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva
Kartal Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva
Kartal Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva
Kartal Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva
Kartal Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva
Kartal Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva
Kartal Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva
Kartal Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva
Kartal Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva
Kartal Belediyesi'nden patili dostlara sıcak yuva

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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