Kartal Belediyesinden Mardin'e kitapla sevgi köprüsü

25.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:38

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2015 yılında başlattığı "Kitaplar Kartal'dan Okuması Sizden" proje kapsamında kitap yardımları çığ gibi büyüyor.



Kartal genelinde sekiz noktada bulunan kitap ve oyuncak paylaşım kumbaralarından çıkan kitaplardan kullanılamayacak durumda olanları, geri dönüşüme gönderen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, iyi durumda olan kitapları ise talepte bulunan kurumlara bağışlamaya devam ediyor. Önceki kitap yardımlarıyla ilgili olumlu geri dönüşler alan Kartal Belediyesi, son aylarda toplanan kitapları ise Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Aziz Önen Kız Anadolu Lisesine gönderdi.



Kitap Bağışlarının sayısı 15 bin 600'ü aştı



Proje kapsamında 2015-2019 yılları arasında 50 farklı şehre gönderilen kitap sayısı 15 bin 600'ü aştı. Öte yandan kitap talebinde bulunan ihtiyaç sahibi okul, hastane, kafe, askeriye gibi kurum ve kuruluşlara Kartal Belediyesinin kitap bağışı devam ediyor.



Paylaşım kumbaralarına kitap bırakarak destek olan tüm Kartallı vatandaşlara teşekkür eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından ilçemiz geneline yerleştirilen kumbaralardan toplanan kitaplar, köy okullarında eğitim gören kardeşlerimizle buluşmaya devam ediyor. Duyarlı komşularımızın, yeniden değerlendirilmek üzere kumbaralara bıraktığı roman, hikaye, öykü ve masal kitaplarını çeşitli il, ilçe ve köy okullarına göndererek eğitime destek veriyoruz. On binlerce kişiye ulaşan sosyal sorumluluk projemizin devamını sağlayarak hem çevreci belediye misyonumuza uygun hareket edecek hem de ülkemizin okuma oranına katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA