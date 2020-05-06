Kartal Belediyesinden kuaför ve berberlere maske ile dezenfekte desteği

Kartal Belediyesi, COVİD-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uzun süredir hizmet veremeyen, 11 Mayıs'tan itibaren tekrar hizmet vermesi kararlaştırılan berber ve kuaförlere maske desteğinde bulunuyor.

Kartal Belediyesi, COVİD-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uzun süredir hizmet veremeyen, 11 Mayıs'tan itibaren tekrar hizmet vermesi kararlaştırılan berber ve kuaförlere maske desteğinde bulunuyor. Öte yandan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilçedeki tüm kuaför ve berberlerde dezenfekte çalışmalarının gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kartal Belediyesi, COVİD-19 salgınına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hastalığın yayılmaya başladığı ilk günden itibaren, 1 milyon metrekareden fazla kamusal alanı dezenfekte eden Kartal Belediyesi, 11 Mayıs'tan itibaren tekrar hizmet vermesi kararlaştırılan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışmalarına da start veriyor. Belediye ekipleri ayrıca, Kartal Kadın ve Erkek Berberleri Esnaf Odası'na, berber ve kuaförlere dağıtılmak üzere maske desteğinde bulundu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "11 Mayıs'tan itibaren dükkanlarını açacak berber ve kuaförlerimize desteğimiz devam edecek. Berberler ve Kuaförler Odası ile koordineli çalışarak berber ve kuaförlerimizde dezenfeksiyon çalışmalarına da devam edeceğiz. Kartal'da, salgının yayılmaya başladığı ilk günden itibaren 1 milyon metrekareden fazla alanı dezenfekte ettik. İnanıyoruz ki, alınan önlemlere uyduğumuz takdirde bu zor günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA