Kartal Belediyesinden kahvehanelere malzeme desteği Kartal Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle iki buçuk aydır kapalı olan ve geçen Pazartesi günü tekrar faaliyet göstermeye başlayan kahvehane ve kıraathanelere malzeme desteğinde bulundu.

Kartal Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle iki buçuk aydır kapalı olan ve geçen Pazartesi günü tekrar faaliyet göstermeye başlayan kahvehane ve kıraathanelere malzeme desteğinde bulundu.

Kartal Belediyesi, salgın sürecinde iş yerlerini geçici olarak kapatmak durumunda kalan ve 1 Haziran itibarı ile hijyen kurallarına uymak kaydıyla yeniden faaliyet gösteren işletmelerden kahvehane ve kıraathaneler için malzeme dağıtımı gerçekleştirdi. Malzeme desteği kapsamında normalleşme sürecinin ilk dönemini daha rahat geçirebilmeleri adına işletme sahiplerine; paket çay, şeker ve Türk kahvesi verildi.

220 işletmeye malzeme dağıtıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen yeniden açılan işletmelere destek amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştiren Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri de ilçede bulunan 220 kıraathane ve kahvehane sahibine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretler sırasında memnuniyetlerini dile getiren işletme sahipleri, Kartal Belediyesi'ne ve Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkürlerini sundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA