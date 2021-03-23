Kartal Belediyesinden Hesna Gündeş İlkokuluna kitap bağışı
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Kartal Belediyesinden Hesna Gündeş İlkokuluna kitap bağışı

23.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:07
Kartal Belediyesinden Hesna Gündeş İlkokuluna kitap bağışı

Kartal Belediyesi, kardeş okul Hesna Gündeş İlkokulunun kütüphanesine, bin adet kitap bağışında bulunarak yüz yüze eğitime geçen öğrencilerin eğitim hayatına anlamlı bir destekte bulundu.

Kartal Belediyesi, kardeş okul Hesna Gündeş İlkokulunun kütüphanesine, bin adet kitap bağışında bulunarak yüz yüze eğitime geçen öğrencilerin eğitim hayatına anlamlı bir destekte bulundu.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bin adet kitap bağışının okul yönetimine teslimini, Kartal Belediyesi Kreş öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi. Kitap bağışıyla seyreltilmiş yüz yüze eğitime geçen öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olan Kartal Belediyesi öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının artmasını da teşvik ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesinin ilçedeki okulların eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalarına devam ettiğini kaydederek, "Kartal Belediyesi olarak, okullarımızın sadece teknik sorunlarıyla değil, aynı zamanda eğitim hayatlarındaki eksikleriyle de ilgilenmeye devam ediyoruz. Bu anlamda, belediyemizin Kreş Müdürlüğü kardeş okulumuz Hesna Gündeş İlkokulunun kütüphanesine bin adet kitap bağışında bulundu. Böylelikle, öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını teşvik etmiş oluyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesinden Hesna Gündeş İlkokuluna kitap bağışı
Kartal Belediyesinden Hesna Gündeş İlkokuluna kitap bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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