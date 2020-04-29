Kartal Belediyesinden esnaf odalarına maske desteği Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki esnaf odalarına maske desteğinde bulundu.

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki esnaf odalarına maske desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele çalışmaları çerçevesinde, Kartal Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Esnafı Odası ile Kartal Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına maske temin edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, koronavirüs salgınının etkilerini en düşük seviyeye indirmek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, diğer kamu kurumları ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA