Kartal Belediyesi yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda dezenfekte çalışması başlattı
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Kartal Belediyesi yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda dezenfekte çalışması başlattı

26.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:22

Kartal Belediyesi 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçmeye hazırlanan ilçe sınırları içindeki tüm okullarda koronavirüse karşı genel temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Kartal Belediyesi 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçmeye hazırlanan ilçe sınırları içindeki tüm okullarda koronavirüse karşı genel temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, okulların içindeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gruplar halinde gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul bahçelerini de antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleriyle yıkayarak, okul içlerindeki çöp konteynerlerini de mekanik araçlarla dezenfekte ediyor.

Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm kamu kurumlarında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yüz yüze eğitimin devam ettiği Kartal Belediyesi'ne bağlı tüm kreşlerde, nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, öğrencilerin, Kovid-19'dan dolayı uzun süredir okullarında yüz yüze eğitim alamadıklarını belirterek, 1 Mart'tan itibaren okullarıyla buluşmaya hazırlanan öğrencileri salgına karşı korumak amacıyla ekipleriyle birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

"Öğrencilerimiz bizler için çok değerli." diyen Yüksel, "Bu bağlamda, salgının başladığı ilk günden itibaren özverili bir şekilde Kartal'ın tamamında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçe sınırlarımızda tüm okullarda aynı çalışmalarına hız verdi. Tabii bizim gayretlerimizin yanında öğrenci kardeşlerimizin; maske, mesafe, temizlik kurallarına uyması çok önemli. İnanıyoruz ki bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağız." İfadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda dezenfekte çalışması başlattı
Kartal Belediyesi yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda dezenfekte çalışması başlattı
Kartal Belediyesi yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda dezenfekte çalışması başlattı
Kartal Belediyesi yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda dezenfekte çalışması başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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