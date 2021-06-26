Kartal Belediyesi, YKS sınavına giren öğrencileri yalnız bırakmadı
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Kartal Belediyesi, YKS sınavına giren öğrencileri yalnız bırakmadı

Kartal Belediyesi, YKS sınavına giren öğrencileri yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için Kartal'da bulunan sınav merkezleri önünde stantlar kurarak lojistik destekte bulundu.

Kartal Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için Kartal'da bulunan sınav merkezleri önünde stantlar kurarak lojistik destekte bulundu.

Kartal Belediyesi, YKS sınavına giren öğrenciler ve velileri için ilçe genelinde bulunan sınav merkezleri önünde stantlar kurarak maske, dezenfektan ve su dağıttı. COVİD-19 pandemisinin gölgesinde gerçekleştirilen sınava giren öğrenciler ve velileri için sınav merkezlerinin önlerinde kurulan stantlarda hem öğrenciler hem de velilere yardımcı olundu. Kartal Belediyesi görevlileri tarafından oluşturulan stantlarda öğrencilere ve velilere maske, dezenfektan ve su dağıtıldı. Üniversiteye adım atacak olan öğrencilerin heyecanına ortak olan görevliler sık sık sosyal mesafe kuralı ile ilgili uyarılarda bulundular. Sabahın erken saatlerinden itibaren görevliler öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayarak Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başarı mesajını ilettiler .

Başkan Yüksel, YKS sınavına giren öğrencilere başarılar diledi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de YKS sınavına giren öğrencilere başarılar diledi. Başkan Yüksel, "YKS sınavına giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin güzel sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Bu süreçte çocuklarımıza destek olan velilerimizin ve öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, YKS sınavına giren öğrencileri yalnız bırakmadı
Kartal Belediyesi, YKS sınavına giren öğrencileri yalnız bırakmadı
Kartal Belediyesi, YKS sınavına giren öğrencileri yalnız bırakmadı
Kartal Belediyesi, YKS sınavına giren öğrencileri yalnız bırakmadı
Kartal Belediyesi, YKS sınavına giren öğrencileri yalnız bırakmadı
Kartal Belediyesi, YKS sınavına giren öğrencileri yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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