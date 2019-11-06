Kartal Belediyesi, yangın önleme eğitimlerine devam ediyor

06.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:16

Kartal Belediyesi, olası bir yangın tehlikesine karşı ilçe genelinde verdiği eğitimlere devam ediyor.



Son olarak KARYAPSAN'ın (Kartal Yapı ve İnş. San. ve Tic. A.Ş.) asfalt üretim fabrikasında gerçekleştirilen acil durum, yangın güvenliği ve tahliye temel eğitimi ile personele; yanma ve yangın teorisi, yangın çıkış nedenleri, yangın esnasında yapılması gerekenler, acil durum ekiplerinin kuruluş ve organizasyonu ile yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında, görsel sunum eşliğinde bilgi verildi. İş güvenliği uzmanları tarafından gerçekleştirilen sunumda doğru bilinen yanlışlar, ilk müdahale ve tahliye esnasında yapılması gerekenler de personele detaylı bir şekilde aktarıldı.



Uygulamalı yangın söndürme eğitimi



Sunumdan sonra personel ile fabrikanın boş ve güvenli alanına geçen uzmanlar önce 112 acil servis numarasını arayarak yangın tatbikatı yapacakları bilgisini verdi. Daha sonra kontrollü bir şekilde yakılan ateşi yangın tüpleri vasıtasıyla söndürme tekniklerinin personel tarafından uygulanmasıyla eğitim sonra erdi.



Kartal Belediyesi olarak eğitimin koruyucu ve önleyici yönünü ciddiye aldıklarını ve bu kapsamdaki eğitimlerine ilçe genelinde devam ettiklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Gerek doğal afetler, gerekse yangın tehlikesi karşısında Kartallı komşularımızı bilinçlendirecek eğitimlerimizin, personelimizden, öğrenmen ve öğrencilerimize, çalışanlarımızdan ebeveynlere kadar hemen her kesime ulaşmasına oldukça önem veriyoruz. Sık sık düzenlediğimiz eğitimlere bu kez KARYAPSAN ile devam ettik. İlk yardım başta olmak üzere hayat kurtaracak birçok bilgiyi içerisinde barındıran eğitimlerimizle komşularımızı olası afet ve yangın tehlikelerine karşı hazırlamaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA