Kartal Belediyesi veteriner hekimleri unutmadı
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Kartal Belediyesi veteriner hekimleri unutmadı

Kartal Belediyesi veteriner hekimleri unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Aksu ve Kartal Belediye Meclisi Üyesi Orhan Budak tarafından, 24 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısı ile Kartal Tarım İlçe Müdürlüğü, Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Kartal'da serbest faaliyet gösteren veteriner...

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Aksu ve Kartal Belediye Meclisi Üyesi Orhan Budak tarafından, 24 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısı ile Kartal Tarım İlçe Müdürlüğü, Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Kartal'da serbest faaliyet gösteren veteriner kliniklerinde görevli hekimlere ziyaretler gerçekleştirildi.

Her ikisi de veteriner hekim olan Oktay Aksu ve Orhan Budak, veteriner hekimlerin bu anlamlı gününü kutlayarak Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in kutlama mesajını iletti.

Veteriner hekimlerle yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili bilgi alışverişinde de bulunan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Aksu, veteriner hekimlerin mesleki ve özlük hakları ile ilgili çözülmemiş sorunlarının olduğunu ve bu sebeple buruk bir kutlama yaptıklarını ifade etti.

Kartal Belediyesi'nin hayvan dostu bir belediyecilik anlayışı ile hizmet verdiğini vurgulayan Aksu, ilçede veteriner hekimlerin sorunlarına duyarlı olduklarını söyledi. Salgın koşullarına rağmen veterinerlerin hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden Aksu, görüşmelerin sonunda tüm veteriner hekimlerin gününü kutladı. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi veteriner hekimleri unutmadı
Kartal Belediyesi veteriner hekimleri unutmadı
Kartal Belediyesi veteriner hekimleri unutmadı
Kartal Belediyesi veteriner hekimleri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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