Kartal Belediyesi ve Kızılay iş birliğiyle vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi - Haberler
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Kartal Belediyesi ve Kızılay iş birliğiyle vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi

Kartal Belediyesi ve Kızılay iş birliğiyle vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Türk Kızılay İstanbul Toplum Merkezi Anadolu Yakası iş birliği ile sağlık taramasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Türk Kızılay İstanbul Toplum Merkezi Anadolu Yakası iş birliği ile sağlık taramasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartallı Kazım Meydanı'nda "Sağlık Sokağı" adıyla iki çadır kuruldu.

Çadırlarda hem Kızılay görevlileri hem de Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlık taramalarını gerçekleştirdi.

Vatandaşların kan şekeri, tansiyon ve vücut analizi ölçümleri yapıldı. Ücretsiz yapılan taramaya katılan vatandaşlara bazı hastalıklar ile ilgili bilgi de verildi. Tansiyon ve şeker ölçümleri yüksek çıkan vatandaşlara sağlık kuruluşlarına başvurmaları önerildi.

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AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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