Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında
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Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında

İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında uygulamaya geçilen 18 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacı, Kartal Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında

İSTANBUL - Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında uygulamaya geçilen 18 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacı, Kartal Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Tam kapanma nedeniyle görevli olanlar haricinde kimsenin giremediği sahil bandında sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı gerçekleştiren Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine, bu kez Kreş Müdürlüğü öğretmenleri de destek oldu.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar ve kreş öğretmenleri, Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban ile birlikte Kartal'ın sahil bandında sokak hayvanlara mama ve su bıraktı. Öte yandan yine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde farklı pek çok noktaya ulaşarak sokak hayvanlarının bu uzun süreci tok geçirmelerini sağlamaya çalışıyor. Çalışmalar kapsamında sokak hayvanları için; sahil bandının yanı sıra ormanlık alanlarda ve hayvanların öbekleştiği diğer noktalarda mama ve su temini sağlanıyor.

Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında
Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında
Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında
Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında
Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında
Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında
Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında
Kartal Belediyesi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ

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