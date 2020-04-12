Kartal Belediyesi sosyal yardım ücretlerini adreslere dağıtıyor
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Kartal Belediyesi sosyal yardım ücretlerini adreslere dağıtıyor

Kartal Belediyesi sosyal yardım ücretlerini adreslere dağıtıyor Kartal Belediyesi, hayata geçirdiği yeni uygulama ile ekonomik ve sosyal durumları nedeniyle düzenli nakdi yardım alan vatandaşlardan 65 yaşın üzerinde olanların yardımlarını, evlerine götürerek teslim etmeye başladı.

12.04.2020 09:11 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:13
Kartal Belediyesi sosyal yardım ücretlerini adreslere dağıtıyor

Kartal Belediyesi sosyal yardım ücretlerini adreslere dağıtıyor

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, hayata geçirdiği yeni uygulama ile ekonomik ve sosyal durumları nedeniyle düzenli nakdi yardım alan vatandaşlardan 65 yaşın üzerinde olanların yardımlarını, evlerine götürerek teslim etmeye başladı.

Korona olarak bilinen Covid-19 virüsü kapsamında risk grubunda olan ve bu sebeple sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlardan, belediyeden yardım alanların bir sorunu daha Kartal Belediyesi tarafından çözüldü.

Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi tarafından tek tek aranarak bilgilendirilen vatandaşlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve bir zabıtadan oluşan ekip tarafından adreslerinde ziyaret edilerek, tutanak karşılığı ödemelerini elden aldı.

Bin 590 aileye, 2 milyon TL nakdi yardım

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kartal'da düzenli nakdi sosyal yardım alan 1147 vatandaş ve 443 asker ailesinden; yaşı 65'in üzerinde olan 140 vatandaş ve asker yakını 6 aileye sosyal yardım ödemeleri kapalı zarflar içinde ve kendi adreslerinde yapılırken, diğer vatandaşların yardımları banka hesaplarına yatırıldı.

Böylece pandemi süreci devam ederken Kartal Belediyesi tarafından, 1590 aileye 2 milyon TL sosyal yardım yapılmış oldu. Risk grubunda olmaları nedeniyle dışarı çıkmamaları gereken vatandaşlar ise erzak yardımının ardından, kendilerine ulaştırılan nakdi yardım için de Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise yapılan çalışmaya ilişkin şunları söyledi: "Belediyemizden daha önce de düzenli olarak nakdi yardım alan komşularımızdan 65 yaş üzerinde olanların, pandemi sürecinde nakit sıkıntısı yaşamaması amacıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, tam kadro görev başındadır. Yaş almış değerlerimiz, bu süreçte sadece sağlıklarını düşünsün, geri kalan konularda herhangi bir endişe yaşamasın diye ekiplerimiz tek tek adreslere giderek nakdi yardımlarını komşularımıza ulaştırıyor. Bunun dışında dezenfekte ve gıda ihtiyaçları noktasında da komşularımıza bir telefon mesafesindeyiz. Komşularımızdan tek isteğimiz, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları, sağlıklarını riske atacak durumlardan kaçınmalarıdır. Sizler için çalışmalarımıza devam ediyoruz, 7/24 görevlerimizin başındayız."

Kartal Belediyesi sosyal yardım ücretlerini adreslere dağıtıyor

Kaynak: İHA

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