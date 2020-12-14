Kartal Belediyesi sokağa çıkma yasağında iş başında
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Kartal Belediyesi sokağa çıkma yasağında iş başında

14.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:04
Kartal Belediyesi sokağa çıkma yasağında iş başında

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarında da ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarında da ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' genelgesi sonrası harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü, boşalan sokaklarda hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Kartal'ın tüm mahallelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren tüm gün boyunca cadde ve sokakları köşe bucak temizliyor. Havaların soğumasıyla birlikte dökülen ağaç yaprakları, temizlik personelinin koordineli çalışmaları ve büyük temizlik arabaları ile toplanıyor.

Dezenfekte işlemleri aralıksız devam ediyor

Korona virüs salgını başladığı günden bu yana büyük bir dezenfekte seferberliği başlatılan Kartal'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında da ekipler Kartal'da hizmet veren taksi ve minibüsler ile vatandaşların yoğun olarak temas ettikleri banka ATM'lerini dezenfekte etti. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi sokağa çıkma yasağında iş başında
Kartal Belediyesi sokağa çıkma yasağında iş başında
Kartal Belediyesi sokağa çıkma yasağında iş başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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