Kartal Belediyesi Satranç Akademisi 2021-2022 kayıtları başlıyor

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5-17 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz hizmet veren Satranç Akademisi, satranç sporuna gönül vermiş genç yetenekleri bekliyor.

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5-17 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz hizmet veren Satranç Akademisi, satranç sporuna gönül vermiş genç yetenekleri bekliyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilecek olan kayıtlar, 23 Ağustos – 3 Eylül 2021 tarihleri arasında https://e-belediye.kartal.bel.tr/Spor/SatrancBasvuru.aspx linki üzerinden yapılacak.

Akademi, tecrübeli ve uzman eğitmen kadrosu ile satranç sporunda gelişmek isteyen çocuk ve gençlere eğitimleri, 13 Eylül 2021 itibarı ile sunacak. Pandemi gündemine göre dersler, gerekli önlemler alınarak ve en fazla 12 kişilik büyük sınıflarda yapılması koşulu ile fiziksel dersler şeklinde verilecek.

2021-2022 Kartal Belediyesi Satranç Akademisi kayıt şartları, yaş aralığının 1 Ocak 2004- 31 Aralık 2016 arası doğumlular olması, katılımcıların satranç seviyesinde ise en az satrancın temel kurallarına hakim olması gerekiyor.

Sıralanan şartları sağlamayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılacak, kesin kayıt hakkı kazananlar ile telefon veya mail yoluyla iletişime geçilecek.

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi öğrenci seçme öncelikleri ise satrancın temel kuralları, Kartal ikametgahı, KD (Ulusal Kuvvet Derecesi), aynı şartları sağlayan sporcular arasında; yaşça daha küçük ve kız sporculara öncelik verilecektir. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı